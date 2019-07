Câmara admite retirada à força dos moradores do Prédio Coutinho

Os últimos moradores do Prédio Coutinho, em Viana do Castelo, poderão ser retirados "coercivamente". Para o presidente da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, aquelas nove pessoas são "ocupantes ilegais" de seis frações do edifício.

"Tomaremos todas as decisões que estiverem previstas dentro da lei e dentro da lei está prevista a tomada de posse coerciva", sublinhou o autarca, acrescentando que a sociedade VianaPolis "está mandatada para retirar coercivamente os ocupantes ilegais de seis frações".

Se necessário, José Maria Costa vai recorrer a essa medida. "Daremos essa ordem", garantiu.

Recorde-se que estes nove moradores conseguiram que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga aprovasse uma providência cautelar que permite a sua permanência no prédio, que chegou a ter 300 pessoas lá a viver.

A demolição do prédio, prevista desde 2000 devido à posição camarária que considera que o edifício choca com a linha urbanística da zona, foi sendo adiada por uma série de ações em tribunal para travar a operação.