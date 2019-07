Mulher morta com arma branca em Sintra

Uma mulher foi morta com uma arma branca em sua casa, na zona de Agualva-Cacém, em Sintra.

Os serviços de emergência ainda encontraram a vítima com vida, mas apesar das manobras de reanimação do INEM a mulher, de 28 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos.

De acordo com a TVI, o principal suspeito do homicídio é um sobrinho da vítima, que tem 20 anos e que não estava no local.

A mulher apresentava vários golpes pelo corpo, ao seu lado no chão estava uma faca e vários vidros.

A Polícia Judiciária foi chamada e já assumiu o comando da investigação.