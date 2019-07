FMI. Centeno entre os favoritos para suceder a Lagarde

Mário Centeno, ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo faz parte da lista dos quatro nomes possíveis para suceder a Christine Lagarde na liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI). A notícia é avançada pelo The Wall Street Journal.

A lista de sucessores – da qual fazem ainda parte, além de Centeno, Jeroen Dijsselbloem, ex-ministro holandês das Finanças, o governador do banco central da Finlândia, Olli Rehn e ainda a ministra espanhola da Economia, Nadia Calviño – está a ser debatida na reunião do G7. Cabe agora aos 24 membros da comissão executiva do FMI decidir quem vai ocupar o lugar de Lagarde.

Segundo o site Politico, fontes francesas garantem que é “pouco provável” que seja definido algum candidato esta noite, uma vez que o prazo para escolher a liderança do FMI e até ao final deste mês.

Recorde-se que Christine Lagarde apresentou a sua demissão esta terça-feira, uma vez que vai ocupar o cargo de líder do Banco Central Europeu.