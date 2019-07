Incêndio num apartamento em Guimarães

Os Bombeiros Voluntários de Guimarães combateram logo o incêndio no interior de um apartamento, num edifício situado na Rua de Nossa Senhora da Penha, na freguesia de Mesão Frio, do concelho de Guimarães, no distrito de Braga.

O alerta foi dado para a corporação vimaranense ao princípio da tarde, deslocando-se para o teatro de operações 19 elementos e seis viaturas, auxiliados por agentes da Esquadra da PSP de Guimarães.

As chamas iniciaram-se na cozinha de um apartamento situado no rés-do-chão, tendo-se propagado à cozinha do apartamento do primeiro andar, acrescenta o Guimarães Digital.