Carolina Deslandes revela música escrita com 18 anos

A cantora Carolina Deslandes publicou, esta quarta-feira, no Instagram dois vídeos com uma pequena amostra de um tema do próximo álbum.

O tema foi composto pela cantora há nove anos. “Escrevi esta canção com 18 anos”, anunciou, acrescentando: “E agora fui buscá-la ao baú para o próximo disco”.

Pelos comentários à publicação dos vídeos, os fãs de Carolina Deslandes estão ansiosos pelo próximo trabalho. São muitos os elogios que os seus seguidores deixaram na conta de Instagram da cantora.