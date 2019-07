Matilde vai ter alta do hospital

A bebé Matilde vai para casa esta quinta-feira, a informação foi avançada pelos próprios pais no Facebook.



Matilde, agora com três meses, vai para casa depois de ter passado as últimas semanas internada no Hospital de Santa Maria em Lisboa

"Os papás já estão prontos para cuidar de mim em casa", lê-se na publicação da página do Facebook criada para reunir apoios para a bebé que sofre de atrofia muscular espinhal tipo 1.



Os pais criança referem também que ainda não têm "novidades sobre o Zolgensma", mas prometem estar "atentos" a essa questão.



Na mesma publicação, os progenitores voltam a agradecer a “preocupação e carinho” de todos os que têm acompanhado a situação da Matilde.