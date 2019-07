Ao fim de 20 anos no Parlamento, o líder da concelhia do PS no Porto, Renato Sampaio, anunciou que não se vai recandidatar a deputado às proximas legislativas. Decisão que o parlamentar diz que tomou por vontade própria, lembrando que ao fim de cerca de 40 anos de vida política "chegou o momento de trilhar outros caminhos".