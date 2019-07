Suspensão de vistos do Irão por segurança

"Não tem nada a ver com as relações diplomáticas, não tem nada a ver com as relações que existem entre Estados", garantiu o Presidente da República.

A suspensão provisória da emissão de vistos portugueses no Irão decorre de razões de segurança e do funcionamento do consulado em Teerão. "Não tem nada a ver com as relações diplomáticas, não tem nada a ver com as relações que existem entre Estados", garantiu o Presidente da República. A mesma explicação foi dada um dia antes no Parlamento pelo ministro dos Negócios Estrangeiros.