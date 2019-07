Ataque a estúdio de animação no Japão provoca mais de 20 mortos e 30 feridos

Um homem suspeito de ter invadido as instalações e ter cometido o ato criminoso já foi capturado e encontra-se no hospital a receber assistência médica.

Mais de 20 pessoas morreram esta quinta-feira e cerca de 40 ficaram feridas, num incêndio num estúdio de animação da Kyoani - responsável por várias anime (bandas desenhadas ou "desenhos animados") - na cidade japonesa de Quioto.

Segundo a Associated Press, até ao momento, foram confirmados 23 mortos e 36 feridos, alguns em estado grave. O homem suspeito de ter invadido as instalações e ter cometido o ato criminoso já foi capturado e encontra-se no hospital a receber assistência médica. Segundo a imprensa local, o suspeito entrou no edifício e lançou um líquido não identificado até ao momento que originou as chamas. “Caiam mortos” gritou.

A explosão ocorreu esta manhã por volta das 10h30 locais (2h30 da madrugada em Lisboa). Já foi lançado um crowdfunding, sob o título Help KyoAni heal (Ajudemos KyoAni a sarar) que reuniu mais de 30 mil euros.