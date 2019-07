Avião evacuado em Belgrado após alerta de bomba

Estavam 130 passageiros e cinco tripulantes a bordo do voo LH 1411

Um avião da Lufthansa, um Airbus A320, que devia ter partido da Sérvia, com destino a Frankfurt, na Alemanha, foi evacuado no aeroporto de Belgrado. Os acontecimentos ocorreram esta quinta-feira de manhã, pelas 6h, sendo que o voo tinha partida prevista para quinze minutos depois.

As autoridades sérvias receberam uma chamada a indicar que uma bomba se encontrava a bordo da aeronave e a mesma foi evacuada, de acordo com informação adiantada pelo Ministro da Administração Interna sérvio, Nebojša Stefanović, à agência Reuters. “Pelas 6h, uma pessoa cuja identidade ainda não foi identificada contactou a polícia e disse que havia uma bomba no avião” esclareceu o ministro num comunicado, acrescentando que “está a ser investigado se foi um falso alarme”.

Sublinhe-se que a televisão estatal do país avançou que estavam 130 passageiros e cinco tripulantes a bordo do voo LH 1411, que devia chegar à Alemanha pelas 12h20. Profissionais da polícia de intervenção especial foram destacados para o local.