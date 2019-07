Adeptos do Flamengo revoltados com Jorge Jesus e equipa | VÍDEO

Ao terceiro jogo, a primeira desilusão. O Flamengo, orientado por Jorge Jesus, foi eliminado nos quartos-de-final da Taça do Brasil em pleno Maracanã, em jogo disputado na madrugada desta quinta-feira (hora portuguesa).

Depois de arrancar um empate a um golo em Curitiba, na primeira mão, o Mengão ainda esteve a vencer, mas permitiu o golo do Athletico Paranaense e depois foi muito menos competente no desempate por grandes penalidades: 1-3.

Quem não gostou do resultado foram os adeptos que no final do jogo mostraram todo o seu desagrado com uma monumental assobiadela ao treinador e jogadores do Flamengo.