"Vocês vão morrer", gritou homem que matou 24 pessoas em Quioto

Um incêndio num estúdio de animação da Kyoani esta quinta-feira, em Quioto, Japão, fez 24 mortos e mais de 40 feridos.

O homem suspeito de ter invadido as instalações e ter cometido o ato criminoso já foi capturado e encontra-se no hospital a receber assistência médica. Segundo a imprensa local, o suspeito entrou no edifício e lançou um líquido não identificado até ao momento que originou as chamas. "Vocês vão morrer" gritou.

A explosão ocorreu esta manhã por volta das 10h30 locais (2h30 da madrugada em Lisboa).

Japanese authorities say at least 1 person has died and dozens more are injured after a man burst into a famous animation production studio in Kyoto and started a fire early Thursday morning. https://t.co/vyJWqn8ejZ pic.twitter.com/nnfbTDxoaU