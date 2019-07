Vídeo mostra avião a aterrar numa praia

Um avião aterrou numa praia em Ocean City, Maryland, Estados Unidos. Segundo informações o piloto era o único ocupante do aparelho e saiu ileso da aterragem forçada.

O momento foi captado em vídeo por várias pessoas que se encontravam na praia naquele momento. As autoridades estão agora a investigar o que obrigou o avião a uma aterragem forçada.

Video of a Cessna 172RG ditching off Ocean City, Md. Kudos to 23-year-old pilot Trevor Deihl of Reedville, Va. who performed a textbook ditching after reporting engine trouble. He was not hurt. Video by Graysen Levy of Baltimore. pic.twitter.com/dN4SnZ9qNB