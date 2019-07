Gossip Girl vai voltar com nova temporada

Chace Crawford, que interpretava Nate, já veio a público afirmar que gostaria de fazer parte do elenco. "Não sei como será a série connosco nos nossos 30 anos, mas como costumo dizer, isto foi algo enorme que fez parte da minha vida e estou aberto a qualquer possibilidade”

Depois de vários rumores e comentários, o cenário confirma-se: a série juvenil, Gossip Girl vai voltar ao pequeno ecrã com uma nova temporada. A HBO Max, o novo serviço de streaming da WarnerMedia, que deve ser lançado em 2020, já anunciou que a série vai voltar ao ativo com 10 novos episódios, cada um com a duração de uma hora.

Segundo a equipa de produção, a nova temporada vai focar-se num novo grupo de estudantes de escolas particulares de Nova Iorque, “e abordará como as redes sociais e a paisagem de Nova Iorque mudaram nos últimos anos”.

Não se sabe se atores como Blake Lively, Penn Badgley, Leighton Meester que integraram o elenco durante mais dirão fazer parte do elenco. Chace Crawford, que interpretava Nate, já veio a público afirmar que gostaria de fazer parte do elenco. "Não sei como será a série connosco nos nossos 30 anos, mas como costumo dizer, isto foi algo enorme que fez parte da minha vida e estou aberto a qualquer possibilidade”, conta em entrevista à Digital Spy.

Apesar de não existirem datas confirmadas, a media internacional afirma que a série não deverá estrear antes da primavera de 2020.