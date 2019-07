Eurodeputado socialista André Bradford morre depois de dez dias em coma

Bradford, de 48 anos, sofreu um episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória no passado dia oito.

O eurodeputado socialista André Bradford, que estava em coma induzido desde o dia oito de junho morreu esta quinta-feira no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, segundo uma fonte do PS/Açores à agência Lusa.

Bradford, de 48 anos, sofreu um episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória e encontrava-se em coma há dez dias.

O eurodeputado exercia funções de líder no grupo parlamentar do PS nos Açores e tinha sido eleito para o Parlamento Europeu, nas eleições realizadas no mês passado.