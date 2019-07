Guerra entre André Ventura e Cláudio Ramos: "Não fazes o meu género"

Cláudio Ramos, comentador do programa 'Passadeira Vermelha' da SIC, falou esta quarta-feira sobre o líder do parido Chega. "Eu não gosto do André Ventura, não gosto das coisas que ele diz, não gosto das coisas que ele defende. Acho que nos representa muito mal, representa muito mal as poucas pessoas que eventualmente podem ter votado nele. E acho até perigoso darmos este tipo de palco".

Quem não gostou das palavras do apresentador foi André Ventura que, através das redes sociais, respondeu a Cláudio Ramos. "O inenarrável Cláudio Ramos disse hoje que eu sou um político muito perigoso e que não gosta de mim. Não te preocupes, Cláudio, também não fazes o meu género", escreveu Ventura.