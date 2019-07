Ciclismo. Chris Froome ganha Vuelta... de 2011

"Mais vale tarde que nunca", diz o ditado e diz também Chris Froome na publicação feita esta quinta-feira nas redes sociais. E tudo porque o ciclista britânico foi oficialmente declarado vencedor da Volta a Espanha... de 2011, anunciou a União Ciclista Internacional (UCI).

O vencedor dessa edição, o espanhol Juan José Cobo, havia sido entretanto suspenso por três anos e desclassificado por doping, numa decisão tomada a 18 de junho. Cobo, hoje com 38 anos e já retirado, tinha um mês para contestar a decisão, mas não fez entrar qualquer recurso, pelo que a vitória segue automaticamente para Chris Froome, que perdera a Vuelta de 2011 por 13 segundos.

"A Vuelta de 2011 traz-me memórias únicas", escreveu ainda Froome na mensagem publicada na manhã desta quinta-feira. O atleta britânico de 34 anos passa assim a somar dois triunfos em Espanha e sete grandes voltas no palmarés, pois venceu ainda o Tour (Volta a França) por quatro ocasiões e o Giro (Volta a Itália) numa.

Better late than never! The 2011 @lavuelta holds some very special memories for me ❤️🇪🇸🇬🇧 pic.twitter.com/j0zk3LGsGD