A estátua de Luís de Camões, situada no Largo com o seu nome no Chiado em Lisboa, ganhou um adorno extra.

Alguém, cuja identidade ou identidades são desconhecidas, colocou uma venda nos olhos da estátua de Camões.

De acordo com o Correio da Manhã, foram chamados os Bombeiros Sapadores para virem até ao local e retirarem a venda.

Até à chegada dos operacionais, houve quem não tivesse perdido tempo para imortalizar o momento com uma fotografia.