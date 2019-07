PSP está “de olho” no ‘professor’ da Casa de Papel

A PSP publicou na sua conta de Instagram uma fotografia e uma mensagem alusivas à serie espanhola de sucesso La Casa de Papel, cuja estreia na nova temporada é esta sexta-feira, e a Netflix não deixou a polícia sem resposta.

“De olho no Professor e em coordenação com os nossos colegas da @policianacional ...”, lê-se na legenda de uma imagem da máscara de Salvador Dalí, um ícone da série que os ladrões usam para esconder a sua identidade.

Na mesma fotografia, por cima do desenho da máscara, a PSP ainda deixou a seguinte mensagem: “Se vierem a Lisboa estamos preparados”.

A Netflix, que criou e que transmite a série, parece estar tão atenta e com a resposta tão pronta como a PSP. “Concordo em discordar, com todo o respeito senhores agentes! Com licença”, comentou.

A GNR também quis entrar na brincadeira, tendo recriado uma cena de crime com elementos da série, incluindo a máscara de Dalí, que publicou no Facebook.

Recorde-se que a temporada que começa amanhã naquela plataforma de streaming terá, de alguma forma, uma relação especial com Portugal. No trailer é possível identificar uma bandeira portuguesa num dos barcos, que aparece nas imagens.

Isto, já para não falar que uma das protagonistas ganhou o nome de código Lisboa. Aliás, a promoção dos novos episódios teve direito à simulação de um telefonema do Presidente da República, ‘aka’ Professor Marcelo.