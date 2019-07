Tribunal ordena que Epstein continue na cadeia

Epstein foi preso no dia 6 de Julho e acredita-se que pelo menos uma das vítimas tinha apenas 14 anos.

Foi negada a fiança a Jeffrey Epstein, 66 anos, acusado por um tribunal de Nova Iorque de tráfico e abuso sexual de menores entre 2002 e 2005, pois as autoridades acreditam haver risco de fuga.

Epstein foi preso no dia 6 de Julho e acredita-se que pelo menos uma das vítimas tinha apenas 14 anos. As autoridades encontraram um arquivo na casa de Epstein com fotos ( que acreditam ser milhares) de jovens mulheres e pelo menos uma vítima identificou-se nas fotografias.

O magnata do imobiliário tem uma riqueza de 560 milhões de dólares (cerca de 500 milhões de euros). Não é primeira vez Epstein é acusado de crime sexual. Há 11 anos, declarou-se culpado num caso de prostituição na Flórida e serviu 13 meses de prisão.