Instagram esconde os likes para não promover uma competição

O Instagram está a fazer um teste na rede social que consiste em esconder os ‘likes’ ou 'gostos'. Trata-se de uma experiência que começou no Canadá, mas que a partir desta quarta-feira ficou ativa em sete países.

Austrália, Brasil, Irlanda, Itália, Japão e Nova Zelândia são os mais recentes países em que não será possível saber à primeira quantas pessoas é que 'gostaram' de cada vídeo ou imagem.

A plataforma explica que quer que os utilizadores se concentrem mais nas publicações e não na sua popularidade.

O Instagram sublinha que não quer promover uma competição de 'likes', preferindo que as pessoas se foquem em contar as suas histórias.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka