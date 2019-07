No 25.° aniversário, o Super Bock Super Rock regressa ao Meco

Após 24 edições realizadas de forma ininterrupta, durante as quais o Super Bock Super Rock (SBSR) se dividiu entre locais como a Gare Marítima de Alcântara, o Parque das Nações e a Herdade da Cabeça do Flauto, o evento conhecido por trazer a território lusitano artistas que oferecem um alinhamento baseado em rock, indie e alternativa regressou às origens.

Este ano, a expansão dos géneros musicais abraçados pelo festival é mais uma vez comprovada através da presença de artistas como a britânica Lana Del Rey que nos brindará com o seu habitualmente intitulado pop barroco, os The 1975 com o seu pop rock com sonoridades indie rock e de rock alternativo, os franceses do indie pop Phoenix ou a cantora R&B Janelle Monáe.

Naquilo que diz respeito ao aclamado campismo, teve início na quarta-feira às 10h e terminará no domingo às 20h. Foram disponibilizadas variadas opções aos campistas como camping com carro (para quem quer acampar junto ao carro), camping com carro somente para o dia em que se adquiriu o bilhete, glamping (acampar com mais conforto, privacidade e comodidades) ou até a modalidade free spirit campers (ideal para aqueles que pretendem chegar ao Meco e deparar com as tendas montadas, bem como não ter de arrumar nada no final do evento).

É de realçar que, até aos seis anos, as crianças não podem ter acesso ao recinto. Porém, entre os seis e os dez anos, a sua entrada é gratuita desde que estejam acompanhados por um adulto portador de bilhete. Sublinhe-se que as portas do recinto abrirão todos os dias pelas 15h. Não é permitida a entrada de objetos como bebidas e comida, máquinas fotográficas e de filmar, perfumes e vernizes, lanternas e lazers, capacetes, garrafas, latas e copos de vidro e plástico.

Espera-se que o festival que está sob a alçada de Luís Montez, da promotora Música no Coração, receba cerca de 90 mil pessoas, 30 mil por cada dia, até ao seu encerramento.