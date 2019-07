Do hip hop português à eletrónica britânica: o futuro no primeiro dia do SBSR

Quando o panorâma dos festivais, em Portugal, parecia morrer lentamente surgiu o Super Bock Super Rock (SBSR). Corria o ano de 1995 e, na Gare Marítima de Alcântara, deu-se iníco a uma nova era dos eventos musicais em território lusitano. Do Porto a Lisboa, o SBSR regressou à Aldeia do Meco, em Sesimbra, para celebrar a sua 25.ª edição. Entre a união do hip hop e do R&B à morna e ao funaná com Dino d'Santigo - autor de sucessos como 'Nova Lisboa', passando pelo soul moderno dos ingleses Jungle que dão que falar desde 2013 até aos The 1975 que tentam resgatar o rock e conferir-lhe modernidade até aos Metronomy que, desde 1999, influenciam a cena eletrónica, houve artistas para todos os gostos no primeiro dia do festival.