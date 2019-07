Duas menores simulam ataque para esconder tentativa de homicídio da mãe de uma delas

Duas adolescentes foram transportadas para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, com vários golpes de faca no corpo. Mas quem inicialmente se pensava serem as vítimas, acabaram detidas por tentativa de homicídio da mãe de uma das menores.

Afinal, não se tratou de confronto violento entre as menores e mãe de uma delas. Sabe-se agora, que os ferimentos das duas adolescentes terão sido autoinfligidos e que as jovens teriam planeado matar a mulher, de 36 anos, e alegar legítima defesa, apresentando os ferimentos como prova.

As menores, de 15 e 17 anos, foram transferidas do Hospital São Francisco Xavier para o Hospital Dona Estefânia, onde estão sob detenção.

A vítima, mãe da menor mais velha que tem nacionalidade estrangeira, contou à polícia que foi surpreendida pela dupla enquanto dormia. As raparigas tinham uma arma branca e estariam preparadas para a atacar. A mulher ficou em estado de choque com o sucedido e também teve de ser assistida.

"A mulher conseguiu defender-se das possíveis agressões, não tendo sofrido quaisquer ferimentos. As suspeitas, não conseguindo concretizar os seus intentos, segundo parece terão provocado diversos ferimentos em si próprias, na tentativa de ocultar as suas intenções iniciais", revelou a PSP em comunicado.

A investigação do caso transitou para a Polícia Judiciária.

[notícia atualizada após divulgaçaõ de comunicado da PSP]