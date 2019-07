Criança de três anos em estado grave depois de consumir ecstasy

Uma menina de três anos ficou em estado grave depois de consumir ecstasy durante umas férias com a família em Ibiza, Espanha.

A criança russa estava com mãe e com dois irmãos e, de acordo com as autoridades espanholas, terá confundido as pastilhas com doces.

"Ela estava de férias em Ibiza. Alguns testes confirmaram que eram pastilhas de ecstasy e os investigadores suspeitam de que a menina confundiu pastilhas com um doce", avançou um porta-voz da Guarda Civil Espanhola.

Já no hospital, os médicos administraram fármacos para baixar as pulsações.