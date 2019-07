"Queres ficar com o pai ou com a mãe?": Menina de três anos obrigada a escolher

Uma criança de três anos que tentava entrar nos Estados Unidos foi obrigada a escolher com quem ficar, com o pai ou com a mãe.

A Polícia de Fronteira dos Estados Unidos parou uma família de cinco pessoas, os pais e mais três crianças, uma delas com apenas três anos, que tentavam entrar no país em El Paso, Texas, fronteira do México com os Estados Unidos.

De acordo com a rádio NPR foi dado a escolher com quem é que Sofia, a criança de três anos, ficava. "Queres ficar com o pai ou com a mãe?", relatou Tânia, a mãe das crianças, que contou ainda que apenas permitiram que um dos pais entrasse no país, o outro teria de regressar.

Tânia antecipou-se à resposta, para que a menina não se sentisse pressionada, e respondeu que ficava ela com Sofia. "É mais ligada a mim”, explicou. No entanto quando o pai se afastou, a criança começou a chorar. “Quando eles começaram a levá-lo a menina começou a chorar. O polícia disse 'disseste mãe'", contou a mulher.

O caso foi acompanhado por uma ONG que conseguiu agora que a família ficasse novamente junta, uma vez que a mulher já sofreu um ataque cardíaco no passado, precisando de acompanhamento médico.

Recorde-se que o Departamento de Segurança Interna abre várias exceções para a entrada de migrantes no país, nomeadamente um protocolo que define que “pessoas com doenças físicas ou mentais" não possam ser obrigadas a regressar ao México.