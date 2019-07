Menino de onze anos descobre fóssil de réptil pré-histórico que viveu na Amazónia

Um fóssil de um réptil gigante pré-histórico, que terá habitado a Amazónia há oito milhões de anos, foi descoberto por uma criança no rio Acre, no Brasil, segundo fontes cientificas.

O paleontólogo Jonas Filho, da Universidade Federal do Estado do Acre (Ufac), está, desde terça-feira, no município de Brasiléia a acompanhar a equipa de especialistas que vão retirar a mandíbula de purussaurus um réptil gigante, que se assemelharia a um crocodilo.

A mandíbula do animal pré-histórico foi encontrada a 11 de julho por Robson Cavalcante, uma criança de onze anos que estava a pescar com o pai nas margens do rio, mas a descoberta só foi divulgada esta quinta-feira, depois de o primeiro fóssil ter sido extraído do local.

O rapaz de onze anos é, segundo o pai, um entusiasta da paleontologia, assim que viu a mandíbula achou logo que se tratava de um fóssil de dinossauro.

O paleontólogo Jonas Filho sublinha que esta se trata de uma descoberta “sem precedentes”, porque é uma peça completa e não fragmentada.