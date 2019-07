“Perin tem mais lesões do que títulos ganhos na Juventus”

Rui Gomes da Silva contesta política de contrações do Benfica, e mostra-se surpreendido com a insistência em contratar o guarda-redes italiano Perin, mesmo depois do departamento médico do Benfica ‘chumbar’ a condição a física do jogador.

"Fiquei surpreendido com a insistência de o Benfica contratar um jogador que tinha lesões atrás de lesões e cujo historial de lesões é maior do que o de títulos ganhos apesar de ter jogado na Juventus. Mais surpreendido fiquei com o comunicado do Benfica: tal como ficou acordado, Perin será contratado em dezembro depois de fazer a recuperação na Juventus. Mas já poucas coisas me surpreendem nesta escalada de contratações", disse Gomes da Silva à Antena 1.

Gomes da Silva comentou ainda o papel de Rui Costa nas contratações do Benfica: "Se Perin nunca será guarda-redes do Benfica? Não digo isso. Estranho muito é que, sempre que há problemas, o nome de Rui Costa seja chamado à praça pública. Quando há boas contratações e vendas milionárias, ele não é chamado e a responsabilidade é unipessoal. Era bom que Rui Costa viesse dizer se tinha ou não responsabilidade. Ainda bem que os médicos desta feita disseram que ele não tinha condições, mas isso não foi novidade para ninguém".