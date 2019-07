Um incêndio na encosta do Vale do Forno, próximo do metro do Senhor Roubado, em Odivelas, obrigou à mobilização de 114 operacionais, um meio aéreo e 29 meios terrestres, de acordo com a página oficial da Autoridade Nacional da Proteção Civil.

As chamas já se encontram dominadas, nenhum edifício teve de ser evacuado e o metropolitano encontra-se a funcionar normalmente, segundo o CDOS de Lisboa.

O alerta foi dado às 15h22.