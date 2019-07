Jessica Athayde adotou novo estilo e pergunta a opinião dos fãs

New blog post! Cheira a verão em minha casa, graças a The Ritual of Karma 🐚 @RitualsCosmetics #TheRitualofKarma #RitualsAmbassador #tapforlabels #haircut #oliverbaby #inloveoliver #motherhood #jessyjamesblog #anotherdayinthehood #backontrack #sagittarius

A post shared by Jessy James (@jessica_athayde) on Jul 19, 2019 at 4:58am PDT