Banhistas juntam-se para salvar 50 baleias que deram à costa | VÍDEO

Um grupo de banhistas juntou-se, numa praia em St.Simons, na Geórgia, nos EUA para salvar um grupo de baleias a regressar ao oceano. Apesar de existir um alerta de tubarões na zona, o grupo, que contava com 50 membros, decidiu colocar o risco para segundo plano e ajudar os animais.

O momento foi gravado por Dixie McCoy que partilhou a situação na página de Facebook. No vídeo pode-se ver os banhistas a empurrarem os animais e a molhá-los com água, enquanto estes estão na areia, para garantir a sua sobrevivência. As baleias contorciam-se e mostravam, através de barulhos, que se encontravam em sofrimento.

A missão de resgate levou horas e não foi possível salvar todos os animais. Das quase cinquenta baleias que deram à costa, três acabam por morrer durante o processo de salvamento.