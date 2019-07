Irão apreende petroleiro britânico

Os proprietários do Stena Impero, contactados pela BBC, dizem que não conseguiram contactar o navio e que este está a dirigir-se para o Irão.



A Guarda Revolucionária iraniana admitiu ter apreendido um petroleiro com bandeira britânica no Golfo Pérsico, de acordo com a BBC, que cita os meios de comunicação iranianos.

Os proprietários do Stena Impero, contactados pela BBC, dizem que não conseguiram contactar o navio e que este está a dirigir-se para o Irão. A empresa diz que o petroleiro tem 23 tripulantes e que o navio foi abordado por "pequenas lanchas não indentificadas e um helicóptero" no estreito de Ormuz.

O Reino Unido tem tido relações tensas com o Teerão, depoi de ter arrestado um petroleiro iraniano em Gibraltar - território britânico - por acreditar que este se dirigia para a Síria, violando as sanções da União Europeia ao regime de Bashar al-Assad.

O ministério dos Negoócios Estrangeiro britâncios já estão a averiguar com "urgência" o sucedido. De acordo com um comunicado da empresa, não foram reportados quaisquer feridos.