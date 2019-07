Irão desmente Donald Trump e publica vídeo que comprova que drone não foi abatido

Na passada quinta-feira, o presidente norte-americano disse que o navio de guerra USS Boxer tinha destruído um drone das Forças Armadas iranianas, na zona do Golfo. Esta sexta-feira, voltou a falar do assunto e disse não ter dúvidas sobre o abate.

A tensão entre os Estados Unidos e o Irão continuam a aumentar. Desta vez, o Irão decidiu desmentir o presidente norte-americano, Donald Trump em plena televisão estatal iraniana. O Irão divulgou um vídeo que, segundo o país, comprova que um navio americano não destruiu um drone iraniano, perto do Golfo Pérsico, como Donald Trump veio a público declarar nos últimos dias

Na passada quinta-feira, o presidente norte-americano disse que o navio de guerra USS Boxer tinha destruído um drone das Forças Armadas iranianas, na zona do Golfo. Esta sexta-feira, voltou a falar do assunto e disse não ter dúvidas sobre o abate.

Mas não foi apenas o presidente americano que assumiu o abate. Também uma fonte não identificada do governo americano confirmou a situação. “O ‘drone’ aproximou-se demasiado do nosso navio e, se os ‘drones’ se aproximam a essa distância, há instruções para os abater”, disse à agência France Press.

Já o Irão parece ter outra ideia do que aconteceu perto do Golfo Pérsico e decidiu mostrá-lo com imagens. Esta sexta-feira, um vídeo de três horas mostra imagens gravadas pelo drone, onde é possível visualizar o USS Boxer e outras embarcações americanas, o que na opinião do governo iraniano, comprova que este continua ativo.

Também o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, negou na sexta-feira que o país tenha perdido um drone. “Não perdemos nenhum drone no Estreito de Ormuz nem em qualquer outro lugar. Estou preocupado que o USS Boxer tenha abatido o seu próprio [sistema aéreo não tripulado] por engano! ”, disse na sua conta oficial de twitter.