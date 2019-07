Um incêndio deflagrou em Rio de Mouro, esta sexta-feira, em Sintra. Segundo o site oficial da Proteção Civil, o alerta foi dado as 20h06 e cerca de 109 operacionais, 35 veículos e um helicópetro combateram as chamas

Apesar do vento forte que levou as chamas até à zona de Agualva, os operacionais conseguiram conter a propagação. Segundo o Sintra Noticias, as chamas encontravam-se "muito perto de zonas habitadas".