Jair Bolsonaro pode vir a Portugal em 2020

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, deverá vir a Portugal no início de 2020, segundo declarações do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, à agencia Lusa, esta sexta-feira.

"Hoje tive uma reunião bilateral com o ministro Augusto Silva, de Portugal, e estamos a programar - a visita de Bolsonaro - , se tudo der certo, para o ano que vem. Espero que mais para o começo do ano que vem. Ainda não temos data, preciso de falar com o próprio Presidente, ver na agenda do Presidente, mas ele quer muito ir a Portugal", afirmou o ministro brasileiro, Ernesto Araújo.

Jair Bolsonaro afirma que Portugal é um "país irmão" em resposta à Lusa. "Estamos à disposição da embaixada, como é normal e natural, para aprofundarmos as nossas relações", declarou.