Incêndios. Dezanove concelhos de seis distritos em risco máximo

Dezanove concelhos de seis distritos do país encontram-se sob risco máximo de incêndio durante este sábado, de acordo com o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera). Alcoutim, Tavira, São Brás de Alportel e Loulé (Faro), Marvão, Nisa e Gavião (Portalegre), Abrantes, Mação e Sardoal (Santarém), Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Vila de Rei e Penamacor (Castelo Branco), Sabugal, Guarda, Pinhel e Figueira Castelo Rodrigo (Guarda) e Tabuaço (Viseu) são as localidades que inspiram maiores cuidados.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado de incêndio vários concelhos do centro e sul de Portugal e vários em risco elevado, a maioria no Alentejo, estando toda a faixa litoral entre o norte e Lisboa em risco reduzido ou moderado de incêndio.

As altas temperaturas que se esperam em vários distritos também deixam o IPMA em alerta. O distrito de Castelo Branco está este sábado sob aviso amarelo; Guarda, Vila Real, Beja, Portalegre e Castelo Branco inspiram a mesma preocupação para amanhã. As temperaturas máximas previstas para hoje podem chegar aos 35 graus Celsius em Évora, 34 em Faro e 32 em Bragança; Lisboa tem 28 de máxima, enquanto o Porto tem 23.