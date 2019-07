Alemanha presta homenagem a mentores da Operação Valquíria

Faz este sábado 75 anos que o oficial aristocrático von Stauffenberg liderou uma tentativa de golpe de estado contra o regime nazi liderado por Adolf Hitler na Alemanha. O ataque (falhado), que ficou para a história com a designação de Operação Valquíria, envolveu milhares de soldados e civis e é o mais famoso ato de resistência contra o regime de Hitler.

A 20 de julho de 1944, von Stauffenberg escondeu um explosivo na sua pasta numa reunião com Hitler no quartel-general nazi perto de Rastenburg, agora terreno da Polónia. A tentativa de assassínio falhou - Hitler sobreviveu com ferimentos leves - e o golpe foi evitado: o coronel e outros três conspiradores foram executados nessa mesma noite, sendo ainda mais 200 pessoas executadas nos dias posteriores e cinco mil pessoas presas.

"Aqueles que atuaram em 20 de julho são exemplos para nós", disse recentemente a chanceler alemã, Angela Merkel, num momento em que a extrema-direita tenta voltar a assumir um papel de destaque no país e reassumir o legado do antigo líder nazi.