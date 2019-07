Aloísio Monteiro com desafio acrescido no Rali de Roma

O piloto portuense Aloísio Monteiro terá um desafio acrescido no Rali de Roma, que se disputa já esta sexta-feira e se prolongará por todo o fim de semana, já que se trata de um piso todo em asfalto, o que acontece este ano pela primeira vez no Campeonato Europeu.

A cerimónia da partida será hoje à tarde, junto ao icónico Coliseu de Roma, com o português em Itália, num Skoda Fabia R5, para esta novo desafio no FIA ERC, já depois da Polónia. Aloísio Monteiro e a The Racing Factory estão novamente em ação para participar na sua terceira prova da temporada, o Rali de Roma, mostrando-se confiante na realização de uma prova positiva. “Este será um desafio completamente diferente do Rali da Polónia, desde logo porque se disputa em pisos de asfalto, será a primeira prova da temporada nessa superfície, o que poderá ser benéfico para nós, conforme acreditamos”, salientou o piloto.

"Por outro lado, este é um rali que já conhecemos e onde participámos o ano passado, o que nos traz responsabilidades acrescidas, mas ainda mais confiança para um resultado positivo, porque eu e o Sancho Eiró fizemos bom trabalho nos reconhecimentos e estou confiante que vamos conseguir um bom andamento, sendo que o nosso objetivo será o de naturalmente levarmos este Skoda Fabia R5 até ao final”, acrescentou Aloísio Monteiro.

O Rally de Roma Capitale conta com mais de 60 inscritos nos arredores da capital italiana e em termos desportivos a prova conta com 16 especiais, onde os pilotos percorrerão mais de 170 quilómetros cronometrados e o que constituirá um aliciante para todos os pilotos.