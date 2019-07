Benfica. Carlos Vinícius contratado por 17 milhões de euros

Carlos Vinícius é oficialmente jogador do Benfica. O clube encarnado comunicou à CMVM (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários) a contratação do avançado brasileiro de 24 anos, que assinou por cinco temporadas (até 2024) e fica com uma cláusula de rescisão cifrada nos 100 milhões de euros.

Pelo passe do atacante, o Benfica paga 17 milhões de euros ao Nápoles, que o contratou há precisamente um ano ao Real, de Massamá, e o cedeu posteriormente ao Rio Ave e ao Mónaco - nunca chegou a jogar pelo emblema italiano. Depois de dar nas vistas ao serviço dos vila-condenses, com 14 golos em 20 jogos, apontou dois tentos em 16 jogos sob o comando de Leonardo Jardim na formação francesa.

"O sentimento é de um sonho realizado por chegar a um clube enorme do futebol europeu e mundial. A experiência de já ter passado por alguns clubes é boa para mim, para a minha carreira e agora procuro agregar tudo isso ao Benfica. Eu e a minha família sentimo-nos bem aqui em Portugal, sinto-me à vontade. Agora defendo as cores do Benfica, defendo esta nação e é procurar dar tudo num país que me acolheu muito bem, acolheu muito bem a minha família. Tenho tudo para, em conjunto com a família benfiquista, sairmos todos felizes”, salientou Carlos Vinícius ao site das águias, assumindo já ter sentido o "calor do inferno do Estádio da Luz" quando defrontou o Benfica na época passada.