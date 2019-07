Militares juntam-se aos bombeiros no combate aos incêndios

As Forças Armadas destacaram 20 elementos (15 do Exército e 5 das Forças Armadas) para ajudar a combater as chamas em Vila de Rei. Para além dos militares também quatro máquinas de rasto deslocaram-se para o local (três do Exército e uma da Força Aérea).

“Este apoio surge no seguimento de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e irá centrar-se na localidade de Vila de Rei”, informou esta noite o Estado-Maior-General das Forças Armadas, em comunicado.

Segundo dados divulgados às 00h pela Proteção Civil, neste momento estão 1025 operacionais e 321 meios no combate a três incêndios.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz estar a acompanhar os incêndios "com preocupação" e diz estar “em constante contacto com quatro Presidentes das Câmaras Municipais das zonas afetadas”.

“Consciente das adversas condições meteorológicas, o Presidente da República transmite toda a solidariedade às centenas de homens e mulheres que combatem o flagelo nacional dos incêndios, bem como às populações mais diretamente atingidas, no que é acompanhado por todos os portugueses”, lê-se num comunicado divulgado no site da Presidência da República.