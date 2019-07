Desporto

20 de julho 2019

Jorge Jesus saiu do autocarro para falar com adeptos em fúria

Jorge Jesus parece que estar a ter uma vida fácil ao comando do Flamengo. Ainda antes do jogo frente ao Corinthians, o treinador foi obrigado a falar com adeptos que tentavam invadir a zona de embarque no Aeroporto Tom Jobim.