Sapadores salvam mulher num incêndio em Braga

Uma mulher ficou ferida num incêndio ocorrido na cidade de Braga, encontrando-se de momento internada no Hospital Central de Braga, onde deu entrada em estado grave, mas, já não corre perigo de morrer, segundo apurou o Sol junto de fontes clínicas, de acordo com as quais a rapidez do socorro foi determinante para salvar a vida da vítima.

Emília Macedo Alves, de 49 anos, entrou em estado grave, no Serviço de Emergência do Hospital Central de Braga, depois de retirada ao ombro pelos operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, enquanto chegava uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, a quem foi entregue pelos Sapadores, após estes prestarem os primeiros socorros à vítima, já caída e inanimada, junto de uma janela.

A PSP isolou logo a zona, em redor da Rua Tanque da Veiga, em cujo o edifício com nove andares, onde a mulher vive sozinha, num apartamento do terceiro piso, foi difícil aceder, dada a exiguidade daquela artéria citadina, em Maximinos, na cidade de Braga, tendo o incêndio começado na zona da cozinha, propagando-se rapidamente a toda a residência, que ficou sem condições de habitabilidade, segundo a Proteção Civil da Câmara de Braga.