Adolescentes ajudam mulher que não tem dinheiro para pagar reboque e empurram o carro 9km

"Esperamos que mais pessoas possam aprender com essa situação e não tenham medo de ajudar os necessitados", escreveu um dos jovens no Facebook.

Três jovens americanos queriam apenas comprar umas bebidas mas acabaram por salvar o dia a uma mulher. Aeeron McQuillin, de 18 anos, Bailey Campbell, de 17, e Billy Tarbett, de 15, iam a caminho de uma loja, em Fonthill, no Canadá, quando encontraram uma mulher com o carro parado e fumo a sair do capô e decidiram perguntar o que se passava.

De acordo com a publicação no Facebook de um homem que tinha parado para ajudar a condutora, Dan Morrison, o carro tinha um problema no motor e teria de ser rebocado, no entanto, a mulher não tinha dinheiro para pagar um reboque e a sua casa estava a nove quilómetros.

Sensibilizados com a história da mulher, os três adolescentes decidiram empurrar o carro até à casa da mulher, enquanto Morrisson iluminava o caminho com o seu carro, por questões de segurança. Os jovens demoraram uma hora e meia a chegar ao destino.

A publicação de Morrison já arrecadou milhares de gostos e partilhas e Aeron McQuillin decidiu agradecer, também através das redes sociais, às pessoas que o têm contactado a dar os parabéns pela atitude.

“Em nome do Bailey, do Billy e também em meu nome - muito obrigado a todos pelas amáveis palavras e ofertas de presentes. Esperamos que mais pessoas possam aprender com essa situação e não tenham medo de ajudar os necessitados.”