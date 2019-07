Uma sandes, uma água e uma maçã... a comida dos heróis que combatem as chamas em Vila de Rei

Este domingo, o bombeiro Fábio Manuel Pelica, um dos bombeiros que se encontra a combater as chamas em Vila de Rei, decidiu utilizar as redes sociais para desabafar, mostrar o seu almoço e mostrar a sua revolta para com a falta de reconhecimento da profissão.

Os incendios em Vila de Rei, Monção e Sertã tem obrigado à mobilização de milhares de bombeiros. Este domingo, o bombeiro Fábio Manuel Pelica, um dos bombeiros que se encontra a combater as chamas em Vila de Rei, decidiu utilizar as redes sociais para desabafar, mostrar o seu almoço e mostrar a sua revolta para com a falta de reconhecimento da profissão.

"Deixo a família, deixo o conforto da minha casa, venho arriscar a vida a defender aquilo que não me pertence. Saio de casa a correr sem jantar sequer, passo a noite inteira a combater as chamas e a esta hora, o que me dão para comer é somente isto!?", escreve.