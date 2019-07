Naomi Campbell e o ritual pré-voo "bizarro"

"Isto é o que eu faço em todos os voos que tenho. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. É a minha saúde e isto faz-me sentir melhor" diz descontraidamente.

A supermodelo Naomi Campbell revelou recentemente alguns dos hábitos pré-voo que ganhou ao longo dos anos ao realizar tantas viagens. E alguns deles estão a ser considerados muito estranhas e bizzaras por parte dos fãs e seguidores.

No canal de youtube, “Being Naomi”, a supermodelo mostra alguns dos detalhes que não dispensa. Num vídeo de cinco minutos, Naomi começa por comprar revistas de moda e comprar doces no duty-free no Aeroporto de Nice.

Até aqui, tudo normal. As atitudes seguintes de Naomi é que foram apelidadas de estranhas e sem sentido. Quando já está dentro do avião, num voo Qatar Airways de Nice para Doha, em classe executiva, a supermodelo começa por retirar da sua mala de viagem, um par de luvas descartáveis e um pacote de lenços antimicróbios. Campbell começa a limpar tudo à sua volta, desde o cinto de segurança à tela da televisão. “Limpem tudo aquilo em que possam vir a tocar”, aconselha os fãs.

"Isto é o que eu faço em todos os voos que tenho. Eu não me importo com o que as pessoas pensam de mim. É a minha saúde e isto faz-me sentir melhor" diz descontraidamente. Campbell surpreendeu os fãs também ao colocar um cobertor cor-de-rosa no seu lugar. "Eles são sempre lavados à mão em todos os hotéis a que vou", comenta.

Além destes pormenores, a supermodelo viaja ainda com uma máscara na cara. "Não importa o avião, seja privado ou comercial", diz Campbell. "Quando o avião desce, as pessoas começam a tossir e espirrar. Eu simplesmente não consigo. Esra é a minha proteção contra as pessoas que tossem e espirram".

A estrela afirma que a sua rotina pré-voo a impede de ficar doente. "Para a quantidade de vezes que eu viajo, eu deveria ficar muito mais vezes doente com gripe e outras coisas", diz.