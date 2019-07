Férias… e um ‘bocadinho’ de Gaming

É assim claro que o video-gaming se tornou mainstream, o que é comprovado não só pela transversalidade dos targets mas também pelo aumento do número de subscrições a nível mundial, mostrando bem o nível de engagement dos utilizadores com este universo.

Para quem tem filhos as férias grandes são muitas vezes motivo de preocupação. Preocupação não só de os entreter, mas também de os manter minimamente ocupados num período em que os pais ainda estão a trabalhar.

Muitos vão para colónias de férias, outros sortudos têm avós ou amigos que os levam de férias, outros ficam por casa agarrados a iPads e consolas. E este é, muitas vezes de facto, o entretenimento mais transversal e comum, ainda que não seja o dia todo.

Mas falar de gaming é ir além dos nossos filhos ou de uma geração mais nova e perceber que é um fenómeno que atravessa gerações.

Com as diferentes plataformas existentes o gaming é hoje um fenómeno de popularidade que permite diferentes experiências de jogo e apela a públicos diferenciados.

A Deloitte lançou um estudo nos EUA que pretende fazer um ponto de situação do gaming a nível global, comprovando a tendência que é. E não seria preciso um estudo quando basta olharmos à nossa volta para percebermos como esta é já uma realidade com muito impacto.

Assistimos, contudo, a diferentes realidades e níveis de relação com o gaming.

Por exemplo, atualmente o smartphone e o tablet, são os equipamentos mais usados para jogar. Vemos ainda que a maioria dos jogadores que preferem plataformas mobile são as mulheres, ao contrário dos homens que preferem consolas. É, aliás, interessante olhar para estes dados, e verificar que também as mulheres aderem cada vez mais ao gaming, mostrando que há todo um novo target possível de ser explorado.

É assim claro que o video-gaming se tornou mainstream, o que é comprovado não só pela transversalidade dos targets mas também pelo aumento do número de subscrições a nível mundial, mostrando bem o nível de engagement dos utilizadores com este universo.

Se olharmos em particular para os millenials nos EUA percebemos que eles estão muito mais atentos ao gaming do que a TV paga, mostrando bem qual o tipo de entretenimento que os move.

Dados fundamentais para as marcas que querem estar integradas nesta área e também para a abordagem que fazemos ao entretenimento e ao seu impacto nos diferentes públicos com quem falamos.

Outro fator fundamental quando falamos em gaming é a tecnologia.

Os constantes avanços, inovações e novas abordagens que vão surgindo fazem com que a experiência do jogo se torne mais envolvente, orgânica e até espetacular, conquistando novos jogadores e elevando esta relação para um nível de proximidade cada vez maior.

Assim, é inegável para os marketeers que o gaming é hoje (já o é há uns tempos, na verdade), uma oportunidade de comunicar as suas marcas e de tornar relevante as suas conversas com os seus fãs.

Percebemos ainda que por mais que achemos que esta geração está ‘viciada’ em jogos e tecnologia e os queiramos tanto tirar de casa, principalmente agora no verão, esta realidade veio para ficar.

Como em tudo na vida há que equilibrar, tirar o bom de tudo isto (para marcas e para nós) e abraçar o que de novo pode surgir.

E se já não sabe como os aturar nas férias, seja criativo..ou instale mais um jogo, tudo é válido para entreter, desde que conta , peso e medida.

*Diretora Criativa Havas Sports& Entertainment



MCDONALD’S

O Picnic perfeito

O Verão chegou e está portanto aberta oficialmente a época dos picnics e refeições ao ar livre, mas como muitas vezes a preparação destas refeições pode ser algo complicada, na Suécia a McDonald’s resolveu dar uma ajuda. Para isso, resolveu criar uma toalha de picnic muito muito especial, conectada, que bastava estender na relva, fotografar e enviar o respetivo QR code, para receber diretamente na toalha, fosse em que localização fosse, a encomenda de refeição, recebida do McDonald’s mais próximo. Estas toalhas de picnic - chamadas Picnic Position Blanket - faziam parte de uma edição limitada e podiam ser ganhas em passatempos nas redes sociais da McDonald’s na Suécia…

BURGER KING

A maior grelha de sempre

Um dos argumentos da Burger King sobre o sabor inconfundível dos seus hamburgers é que estes são sempre grelhados na chama, uma imagem de marca da cadeia americana, que já deu origem a diversas ações especiais feitas com os seus clientes. E agora na Noruega foi feita mais uma dessas ações surpresa, a propósito do tradicional festival Slinningsbålet que celebra a chegada do Verão e que todos os anos é palco para a maior fogueira do mundo, com mais de 40 metros de altura. Na altura de pedir um Whopper, um cliente é convidado a assistir à feitura do mesmo, embarcando numa viagem de helicóptero inesquecível e carregada de emoções!