Europeu sub-19. Portugal-República da Irlanda nas meias-finais

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 ficou esta noite a saber que irá disputar o acesso à final do Europeu da categoria, a decorrer na Arménia, com a República da Irlanda, que venceu por 2-1 a República Checa, para a última ronda do grupo B.

França e Espanha disputam a outra vaga para a final.

Recorde-se que Portugal é o campeão em título depois de ter vencido o troféu inédito no ano passado, na Finlândia, ainda sob as ordens do selecionador Hélio Sousa, com uma vitória por 4-3 sobre a Itália.

Espanha é recordista de vitórias

Apesar de ser campeão em título, Portugal tem como principal adversária a Espanha, recordista da prova com sete titulos conquistados (2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012 e 2015). Segue-se a França com três troféus (2005, 2010 e 2016) e, depois, a Alemanha, que fecha este pódio, com dois (2008 e 2014).

Ainda com o nome inscrito na lista de vencedores, com um título cada, surge a Itália (2003), a Ucrânia (2009), a Sérvia (2013), a Inglaterra (2017) e Portugal (2018).