Em apenas 12 horas, foram detidos pela GNR 50 condutores com excesso de álcool. As operações decorreram entre as 20h00 de sábado e as oito da manhã de domingo e, além dos condutores por condução sob o efeito de álcool, foram detidas cinco pessoas por sem habilitação legal para conduzir, três por tráfico de estupefacientes e uma por furto.