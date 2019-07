Comitiva do Palmeiras vive "filme de terror" a bordo de avião

A comitiva do Palmeiras enfrentou problemas com o voo para a cidade de Mendoza, na Argentina, onde enfrentará o Godoy Cruz, na próxima terça-feira, para a Taça Libertadores. No último domingo, o piloto falhou duas tentativas de aterragem devido às más condições atmosféricas e o avião teve de ser desviado até Buenos Aires.

Alexandre Mattos, diretor do Palmeiras, descreveu os momentos vividos a bordo do avião como “um verdadeiro filme de terror”.

De acordo com a imprensa brasileira, quase todo o staff do clube acabou por se sentir mal, sendo que houve várias pessoas a vomitar devido ao que se estava a passar.

“Não desejo isto a absolutamente ninguém. É uma sensação de impotência terrível", referiu ainda Alexandre Mattos.

Num vídeo divulgado pelo clube, vários membros da comitiva fizeram declarações sobre o sucedido.

A equipa, cujo comando técnico está a cargo de Luiz Felipe Scolari, deve viajar esta segunda-feira para Mendoza.