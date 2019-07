Incêndio em Vila de Rei e Mação “está estabilizado”

São mais de mil os operacionais que continuam, esta segunda-feira, a combater as chamas no distrito de Castelo Branco, depois do incêndio que deflagrou em várias localidades no último sábado. De acordo com Pedro Nunes, responsável da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o incêndio em Vila de Rei e Mação encontra-se “estabilizado”, apesar de estar ativo em duas frentes.

No ponto de situação feito na manhã desta segunda-feira, a partir da Sertã, o responsável referiu que ambas as frentes do incêndio estão “90% dominadas”.

"O incêndio está estabilizado e quer a frente de Vila de Rei, que a frente de Mação estão 90% dominadas. Há 10% de território que carecem ainda de muita atenção porque têm perímetro ativo e chama. Os trabalhos continuam a ser realizados no teatro de operações", disse.

“Não são frentes extensas, não são frentes de grande dimensão. São pontos quentes que nalguns sítios têm chama contínua com cerca de 20 ou 30 metros, em zonas de muito difícil acesso, onde as máquinas não vão e onde só é possível chegar apeado e com ferramentas ou com grandes extensões da linha de água”, explicou ainda.

Segundo Pedro Nunes, há “31 feridos, 21 assistidos e 10 leves”, sendo que “não há registo de desalojados”.

De acordo com a Proteção Civil, os meios de combate vão manter-se na totalidade no terreno, sendo que é esperado um “dia muito difícil”.